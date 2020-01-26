«Авангард» разгромил «Магнитку» и вышел в плей-офф

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил магнитогорский «Металлург» со счетом 6:1. Омичи одержали седьмую победу подряд и вышли в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Голы: Манукян — 2 (Зернов), 2:36 — 1:0. Шумаков — 14 (Кошелев, Семенов), 7:16 — 2:0. Кошелев — 9 (Шумаков, Семенов), 28:16 — 3:0. Яковлев — 7 (бол., Антипин, Расмуссен), 29:17 — 3:1. Стась — 1 (мен., Дедунов), 33:01 — 4:1. Андригетто — 12, 35:20 — 5:1. Бек — 12 (бол., Войнов), 46:17 — 6:1.

Вратари: Бобков — Кошечкин (Демченко, 33:01).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (8+8+18) — 20 (5+6+9).

Судьи: Ромасько, Хрибик.

26 января. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».