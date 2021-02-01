«Авангард» рассказал, как продвигается строительство нового стадиона

Хоккейный клуб «Авангард» в своем Instagram рассказал о том, как продвигается строительство нового стадиона.

В 2020 году уровень технической готовности объекта составил 5.39% при плане 5%. Уже подготовлено бетонное основание под тренировочные спортивные залы и раздевалки для игроков, а также часть проемов выходов на лед. Также идет работа по устройству сетей водоснабжения и ливневой канализации.

Ожидается, что стадион будет готов к 2023 году. На данный момент команда играет в Балашихе.