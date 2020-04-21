«Авангард» представил эскизы арены в Омске. Выглядит потрясающе
12:36
«Авангард» в Twitter представил эскизы внутренних помещений «Арены Омск».
Ранее прошел совет директоров клуба, где были утверждены для разработки документации эскизы.
? Делимся итогами Совета директоров ХК «Авангард»: https://t.co/X6cuSjbNLN— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 20, 2020
? Также членам СД были представлены и утверждены для разработки документации эскизы части внутренних помещений «Арены Омск». pic.twitter.com/NqUJUkeij3
April 20, 2020