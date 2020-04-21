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«Авангард» представил эскизы арены в Омске. Выглядит потрясающе

12:36
Эскизы «Арены Омск». Фото ХК «Авангард»
Эскизы «Арены Омск». Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» в Twitter представил эскизы внутренних помещений «Арены Омск».

Ранее прошел совет директоров клуба, где были утверждены для разработки документации эскизы.

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