«Авангард» потроллил ЦСКА. «Ак Барс» потроллил «Авангард». И проиграл

Забавная перепалка произошла у клубных аккаунтов «Авангарда» и «Ак Барса».

Омичи обратили внимание на схожесть рекламы с участием их клуба и рекламного ролика ЦСКА.

«А ЦСКА молодцы, очень похоже получилось! В следующий раз получится повторить кадр в кадр», — говорится в сообщении.

А @hccska молодцы, очень похоже получилось! В следующий раз получится повторить кадр в кадр https://t.co/Pi8xrvHOqn — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 29, 2020

На это обратил внимание «Ак Барс», выложивший подборку похожих кадров клубного телевидения омичей и казанцев.

«Серьезно, «Авангард»?» — ответили в «Ак Барсе».

В ответ на это «Авангард» обратил внимание, что в «Ак Барсе» перепутали хронологию, и некоторые «повторы» вышли раньше «оригиналов».

Тем временем @hcakbars завершает карьеру в троллинге pic.twitter.com/axJVqlLKks — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 29, 2020

«2021: «Ак Барс» придумал хоккей. 2022: «Ак Барс» сотворил землю», — подытожили видео в «Авангарде».