КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Авангард» потроллил ЦСКА. «Ак Барс» потроллил «Авангард». И проиграл

22:19

Забавная перепалка произошла у клубных аккаунтов «Авангарда» и «Ак Барса».

Омичи обратили внимание на схожесть рекламы с участием их клуба и рекламного ролика ЦСКА.

«А ЦСКА молодцы, очень похоже получилось! В следующий раз получится повторить кадр в кадр», — говорится в сообщении.

На это обратил внимание «Ак Барс», выложивший подборку похожих кадров клубного телевидения омичей и казанцев.

«Серьезно, «Авангард»?» — ответили в «Ак Барсе».

В ответ на это «Авангард» обратил внимание, что в «Ак Барсе» перепутали хронологию, и некоторые «повторы» вышли раньше «оригиналов».

«2021: «Ак Барс» придумал хоккей. 2022: «Ак Барс» сотворил землю», — подытожили видео в «Авангарде».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир