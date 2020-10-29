«Авангард» потроллил ЦСКА. «Ак Барс» потроллил «Авангард». И проиграл
Забавная перепалка произошла у клубных аккаунтов «Авангарда» и «Ак Барса».
Омичи обратили внимание на схожесть рекламы с участием их клуба и рекламного ролика ЦСКА.
«А ЦСКА молодцы, очень похоже получилось! В следующий раз получится повторить кадр в кадр», — говорится в сообщении.
А @hccska молодцы, очень похоже получилось! В следующий раз получится повторить кадр в кадр https://t.co/Pi8xrvHOqn— ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 29, 2020
На это обратил внимание «Ак Барс», выложивший подборку похожих кадров клубного телевидения омичей и казанцев.
Серьёзно, @hcavangardomsk? https://t.co/XTZpWXipS7 pic.twitter.com/5teYbRo5bm— ХК Ак Барс (@hcakbars) October 29, 2020
«Серьезно, «Авангард»?» — ответили в «Ак Барсе».
В ответ на это «Авангард» обратил внимание, что в «Ак Барсе» перепутали хронологию, и некоторые «повторы» вышли раньше «оригиналов».
Тем временем @hcakbars завершает карьеру в троллинге pic.twitter.com/axJVqlLKks— ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 29, 2020
«2021: «Ак Барс» придумал хоккей. 2022: «Ак Барс» сотворил землю», — подытожили видео в «Авангарде».