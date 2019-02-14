"Авангард" подготовил валентинки с игроками команды. Фото

Пресс-служба "Авангарда" представила поздравительные открытки ко дню Святого Валентина с игроками команды. Каждую валентинку сопровождает ироничный комментарий.

- Лучшие валентинки уже здесь, можете даже не открывать гугл и яндекс. Разбирайте, сохраняйте, отправляйте любимым и друзьям!, - говорится в сообщении пресс-службы.

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