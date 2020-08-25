«Авангард» победил «Северсталь» на турнире имени Пучкова

В Санкт-Петербурге продолжается турнир имени Николая Пучкова. «Авангард» взял верх над «Северсталью» со счетом 6:3. Дубль оформил новичок омичей нападающий Александр Хохлачев.

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Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Голы: Петунин — 1, 12:15 — 0:1. Алексеев — 1 (Абдул), 16:40 — 0:2. Каблуков — 1 (Чистяков, Чинахов), 25:58 — 1:2. Найт — 2 (бол., Чинахов, Толчинский), 29:41 — 2:2. А. Гареев — 1 (Морозов, Лалонд), 37:07 — 2:3. Хохлачев — 1 (Шумаков, Найт), 46:59 — 3:3. Хохлачев — 2 (Секач), 50:00 — 4:3. Шумаков — 3, 51:23 — 5:3. Чинахов — 4 (п.в.), 58:48 — 6:3.

Вратари: Бобков — Подъяпольский (56:33 — 58:48).

Броски: 47 (15+19+13) — 19 (8+6+5).

Судьи: Васильев, Кочетов.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».