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«Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове

18:48
Тренировка детской команды «Авангард». Фото "СЭ"
Тренировка детской команды «Авангард». Фото "СЭ"
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Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой. В пресс-службе «Ястребов» прокомментировали для «СЭ» эту ситуацию:

— Поступило обращение родителей команды 2010 г.р., клубом были запрошены видеоматериалы с тренировок. Сейчас проводится проверка, на время которой тренер отстранен от выполнения своих обязанностей, — говорится в заявлении клуба.

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