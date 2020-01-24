«Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове

Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой. В пресс-службе «Ястребов» прокомментировали для «СЭ» эту ситуацию:

— Поступило обращение родителей команды 2010 г.р., клубом были запрошены видеоматериалы с тренировок. Сейчас проводится проверка, на время которой тренер отстранен от выполнения своих обязанностей, — говорится в заявлении клуба.