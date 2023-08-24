ХК «Куньлунь Ред Стар»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация о ХК «Куньлунь Ред Стар» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» Пекин

Год основания: 2016

Главный тренер: Виктор Игнатьев

Капитан: Брэндон Ип

Домашний стадион (вместимость): «Арена Мытищи» (7700 зрителей)

«Куньлунь» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Спартака» 2 сентября в 14:00 (мск).

Результат «Куньлуня» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Куньлунь» занял десятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 49 баллами и не попал в плей-офф Кубка Гагарина

Календарь «Куньлуня» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Москве «Куньлунь» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Куньлунь» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против минского «Витязя» (начало в 19:30). Команда Виктора Игнатьева выступает в Западной конференции дивизиона Тарасова.

Календарь «Куньлуня» в сентябре 2023 года

2 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Куньлунь»

4 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Сочи»

6 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Динамо-Минск»

8 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Куньлунь»

10 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — ЦСКА

12 сентября. Ярославль. «Арена 2000». «Локомотив» — «Куньлунь»

14 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Куньлунь»

16 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Локомотив»

19 сентября. Хабаровск. «Платинум-Арена». «Амур» — «Куньлунь»

21 сентября. Владивосток. «Фетисов Арена». «Адмирал» — «Куньлунь»

23 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Куньлунь»

27 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Металлург»

29 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Амур»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

«Куньлунь Ред Стар». Фото «Куньлунь Ред Стар»

Состав «Куньлуня» на сезон 2023 / 2024

Вратари

30 — Мэтт Джурусик

40 — Александр Лазушин

45 — Джереми Смит

Защитники

2 — Джейсон Фрэм

3 — Кайл Вуд

5 — Райан Спроул

7 — Джейк Челиос

27 — Дойл Сомерби

33 — Никита Парфенюк

37 — Зак Лесли

58 — Райан Меркли

93 — Зак Юйэнь

Нападающие

10 — Остин Вон

12 — Джек Родуолд

13 — Алекс Рич

14 — Девин Броссо

15 — Спенсер Фу

18 — Брэндон Ип

20 — Люк Локхарт

22 — Паркер Фу

47 — Кори Кейн

63 — Клифф Пу

67 — Нолан Мойл

71 — Колин Кэмпбелл

73 — Михаил Абрамов

91 — Тайлер Вон

??? — Иван Лисин

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Куньлуня» в разделе сайта «СЭ».

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