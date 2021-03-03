«Авангард» объяснил информацию о блокировке счетов клуба перед плей-офф

В пресс-службе «Авангарда» прокомментировали информацию издания «Комсомольская правда» о блокировке шести счетов клуба перед стартом плей-офф КХЛ.

Блокировка произошла еще 26 февраля. Отмечалось, что такое решение было сделано для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ).

«Произошла техническая ошибка, не на стороне клуба, в ближайшее время она будет исправлена. Клуб продолжает работать в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.

2 марта «Авангард» провел первый матч первого раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста» и одержал победу со счетом 3:0.