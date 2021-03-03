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Матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания в память о Розанове

12:58
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КХЛ на своем официальном сайта сообщила, что матчи Кубка Гагарина, которые пройдут 3 марта, начнутся с минуты молчания в память о комментаторе Юрии Розанове, который скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

«Работу на телевидении Розанов начал в 1996 году, за более чем 20-летнюю карьеру он работал на множестве крупных турниров, включая молодежные чемпионата мира по хоккею и матчи КХЛ. Юрий Розанов внес большой вклад в популяризацию хоккея в нашей стране», — говорится на сайте лиги.

Сегодня в плей-офф состоится четыре матча, расписание игр можно посмотреть здесь.

3 марта о смерти Розанова сообщил в своем твиттере его коллега комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/03/03/481938.html

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