Пресс-служба "Авангарда" прокомментировала ситуацию с допинговым скандалом.

По данным "СЭ", российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается открыть дело против представителей "Авангарда" – главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова и главного врача Дмитрия Батушенко – из-за инцидентов, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина между омским клубом и ЦСКА.

По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит.

"Несмотря на то, что сезон только закончился, некоторым СМИ уже не терпится начать новый - и, разумеется, с громких новостей. Но призываем к терпению и спокойствию - все не так, как вам хотелось бы", - прокомментировали ситуацию в "Авангарде".

Несмотря на то, что сезон только закончился, некоторым СМИ уже не терпится начать новый - и, разумеется, с громких новостей. Но призываем к терпению и спокойствию - всё не так, как (вам) хотелось бы 😎 – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 27 апреля 2019 г.

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