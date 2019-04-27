Пресс-служба "Авангарда" прокомментировала ситуацию с допинговым скандалом.
По данным "СЭ", российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается открыть дело против представителей "Авангарда" – главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова и главного врача Дмитрия Батушенко – из-за инцидентов, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина между омским клубом и ЦСКА.
По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит.
"Несмотря на то, что сезон только закончился, некоторым СМИ уже не терпится начать новый - и, разумеется, с громких новостей. Но призываем к терпению и спокойствию - все не так, как вам хотелось бы", - прокомментировали ситуацию в "Авангарде".
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