«Авангард» встретится с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 17 февраля. Матч пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Металлург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Омска трансляция будет доступна на телеканале «12». Начало эфира — в 16.45 по местному времени. Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале ТВ ИН. Начнется трансляция — в 15.50 по местному времени.

Команда Михаила Кравеца набрала 86 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. Магнитогорский клуб с 87 баллами возглавляет Восток.

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