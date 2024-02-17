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Сегодня, 11:30

«Авангард» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Авангард» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 17 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Богдан Киселевич (ХК «Авангард»).
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» встретится с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 17 февраля. Матч пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Металлург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Омска трансляция будет доступна на телеканале «12». Начало эфира — в 16.45 по местному времени. Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале ТВ ИН. Начнется трансляция — в 15.50 по местному времени.

Команда Михаила Кравеца набрала 86 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. Магнитогорский клуб с 87 баллами возглавляет Восток.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 63 40 23 87
2 Авангард 63 41 22 86
3 Сал. Юлаев 63 40 23 85
4 Ак Барс 63 38 25 78
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 64 34 30 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 64 28 36 68
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 64 20 44 51
12 Барыс 64 20 44 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 63 41 22 88
3 Локомотив 64 41 23 87
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 64 34 30 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 64 29 35 63
9 Сочи 64 22 42 51
10 Куньлунь РС 63 22 41 50
11 Витязь 63 19 44 45
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Авангард – Металлург Мг
 - : -
17.02 16:00
Куньлунь РС – Динамо Мн
 - : -
17.02 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 - : -
17.02 17:00
Витязь – Динамо М
 - : -
17.02 17:00
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