«Авангард» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Авангард» встретится с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 17 февраля. Матч пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 14.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Металлург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.
Для жителей Омска трансляция будет доступна на телеканале «12». Начало эфира — в 16.45 по местному времени. Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале ТВ ИН. Начнется трансляция — в 15.50 по местному времени.
Команда Михаила Кравеца набрала 86 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. Магнитогорский клуб с 87 баллами возглавляет Восток.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|40
|23
|87
|2
|Авангард
|63
|41
|22
|86
|3
|Сал. Юлаев
|63
|40
|23
|85
|4
|Ак Барс
|63
|38
|25
|78
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|64
|34
|30
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|64
|28
|36
|68
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|64
|20
|44
|51
|12
|Барыс
|64
|20
|44
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|63
|41
|22
|88
|3
|Локомотив
|64
|41
|23
|87
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|64
|34
|30
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|64
|29
|35
|63
|9
|Сочи
|64
|22
|42
|51
|10
|Куньлунь РС
|63
|22
|41
|50
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|17.02
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|- : -
|17.02
|16:00
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|17.02
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|17.02
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|- : -
|17.02
|17:00
|
Спартак – Ак Барс
|- : -