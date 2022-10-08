«Авангард» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

«Авангард» дома обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Голами в составе омской команды отметились Павел Дедунов, Иван Телегин, Федор Малыхин, Сергей Толчинский и Владимир Жарков.

За магнитогорский клуб заброшенной шайбой отметился Данила Юров.

«Аванград» набрал 11 очков в 14 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Востока. «Металлург» находится на втором месте, имея на счету 22 очка в 14 играх.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: Дедунов — 1 (Жарков), 15:08 — 1:0. Телегин — 3 (бол., Ткачев, Белов), 35:52 — 2:0. Малыхин — 1 (мен., Дедунов, Сведберг), 47:04 — 3:0. Толчинский — 4 (Береглазов, Грицюк), 54:04 — 4:0. Юров — 2 (Чибисов, Хабаров), 56:10 — 4:1. Жарков — 1 (мен., п.в.), 59:16 — 5:1.

Вратари: Демченко — Кошечкин (58:56 — 59:16).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 23 (8+5+10) — 20 (8+8+4).

Судьи: Оленин, Юдаков.

8 октября. Омск. G-Drive Арена. 10231 зритель.