«Авангард» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Видеотрансляция матча КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» начнется в 13.45 на Кинопоиске 12 ноября
«Авангард» на домашнем льду в городе Омск сыграет против «Куньлуня» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 12 ноября. Встреча пройдет в комплексе «G-Drive Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.
Видеотрансляция матча КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» пройдет в прямом эфире в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало — в 13.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.
Следить за самыми важными событиями противостояния «Авангард» — «Куньлунь» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».
«Авангард» с 37 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 25 очками располагается на 10-й строчке Запада.
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Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|31
|18
|13
|41
|2
|Металлург Мг
|30
|18
|12
|40
|3
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|4
|Автомобилист
|32
|17
|15
|38
|5
|Авангард
|28
|17
|11
|37
|6
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Амур
|29
|12
|17
|30
|9
|Нефтехимик
|29
|12
|17
|29
|10
|Сибирь
|29
|13
|16
|29
|11
|Барыс
|30
|8
|22
|23
|12
|Адмирал
|27
|7
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Торпедо
|30
|18
|12
|38
|4
|Локомотив
|28
|17
|11
|36
|5
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|32
|6
|СКА
|28
|15
|13
|30
|7
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|8
|Северсталь
|27
|13
|14
|30
|9
|Сочи
|29
|12
|17
|26
|10
|Куньлунь РС
|33
|10
|23
|25
|11
|Витязь
|29
|8
|21
|20
Результаты / календарь
2.11
3.11
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5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
|12.11
|10:00
|
Амур – Торпедо
|- : -
|12.11
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|12.11
|14:00
|
Барыс – Северсталь
|- : -
|12.11
|14:00
|
Авангард – Куньлунь РС
|- : -
|12.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Локомотив
|- : -
|12.11
|17:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
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