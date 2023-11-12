«Амур» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» на выезде проиграло «Амуру» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:4. Встреча проходила в Хабаровске.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Амура» — 30 очков и 8-я строчка «Востока».

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