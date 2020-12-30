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«Авангард» — «Куньлунь»: Ковальчук забросил дебютную шайбу за омскую команду

17:15
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард»
Илья Ковальчук. Фото ХК «Авангард»
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Российский нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук забил гол в ворота «Куньлуня» во втором периоде матча регулярного матча КХЛ. Для 37-летнего хоккеиста эта заброшенная шайба стала первой в составе омичей.

Матч против клуба из Пекина стал дебютным для Ковальчука за «Авангард».

Илья Ковальчук стал игроком «Авангарда» 26 декабря. Соглашение с командой заключено по схеме «1+1».

В минувшем сезоне Ковальчук выступал в НХЛ, играя за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», где в общей сложности в 46 матчах набрал 26 (10+16) очков.

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