«Авангард» обыграл минское «Динамо»

«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля выиграл у «Динамо» Минск (3:1).

В составе победителей дублем отличился Корбан Найт. Еще одну шайбу забросил Рид Буше. Три голевые передачи на счету Клима Костина. Единственным голом у гостей отметился Роб Клинхаммер.

Минчане после поражения остались на шестом месте в Западной конференции КХЛ с 59 очками в 52 играх.

Омичи с 73 очками в 53 играх занимает второе место в Восточной конференции.

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«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Буше — 20 (Найт, Костин), 35:20 — 1:0. Найт — 15 (бол., Толчинский, Костин), 40:20 — 2:0. Найт — 16 (бол., Толчинский, Костин), 51:56 — 3:0. Клинхаммер — 12 (бол., Меннел, Принц), 55:03 — 3:1.

Вратари: Бобков — Фурх.

Штраф: 12 — 16

Броски: 29 (14+7+8) — 35 (10+13+12).

Судьи: Ромасько, Морозов .

2 февраля. Балашиха. ЛД «Арена «Балашиха» им. Ю. Ляпкина