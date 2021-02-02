Первый тренер Кузнецова: «В Омске академию открыли. Чего, воровства?»

Владимир Шабунин, первый тренер форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, предложил запретить переходы игроков до окончания школы.

— Я предлагаю запретить переходы, пока школу не закончат, — сказал Шабунин. — Петербург, Ярославль, Казань играют за счет приезжих. Один тренер сопли вытирает, а потом — раз, и забрали за шиворот. Как их удерживать, я не знаю.

В Омске академию открыли... Я смеюсь: какая академия? Людей воруют из других городов, за счет этого живут. Иногда полностью команду меняют. Академия чего, воровства?

(Артур Хайруллин)

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