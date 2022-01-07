«Авангард» всухую обыграл минское «Динамо»
19:43
«Авангард» победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.
У «Авангарда» отличились Наиль Якупов, Кирилл Семенов и Корбан Найт.
«Авангард» набрал 56 очков и занимает 5-е место в Восточной конферении. У минского «Динамо» 54 очка и 8-я позиция.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Якупов — 9 (Готовец, Семенов), 0:43 — 1:0. Семенов — 1 (Якупов, Сведберг), 29:11 — 2:0. Найт — 17 (Толчинский), 43:21 — 3:0.
Вратари: Грубец — Рибар.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (11+3+10) — 30 (8+15+7).
Судьи: Ансонс, Кулев.
7 января. Балашиха. «Арена Балашиха».
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