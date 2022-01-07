СКА обыграл «Торпедо», одержав вторую победу под руководством Романа Ротенберга

7 января СКА победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе СКА шайбы забросили Михаил Воробьев, Леонид Комаров и Андрей Кузьменко.

СКА набрал 66 очков и возглавляет Западную конференцию. У «Торпедо» 49 очков и 9-я позиция.

Ранее, 4 января, СКА выиграл у «Куньлуня» со счетом 5:1. Это был первый матч для Романа Ротенберга на посту главного тренера питерского клуба. На счету 40-летнего специалиста теперь две победы в новой должности.

Хоккей

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Воробьев — 5 (Лехтонен, Гусев), 22:55 — 1:0. Комаров — 4 (Бурдасов), 24:16 — 2:0. Кузьменко — 20 (бол., Бурдасов, Комаров), 42:54 — 3:0.

Вратари: Юханссон — Кочетков.

Штраф: 6 — 7.

Броски: 41 (15+18+8) — 24 (2+11+11).

Судьи: Одиньш, Хрибик.

7 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».