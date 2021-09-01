Дубли Цегларика и Найта принесли «Авангарду» победу над ЦСКА в первом матче сезона

«Авангард» переиграл ЦСКА в стартовом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Действующий обладатель Кубка Гагарина всухую победил соперника со счетом 4:0.

В составе победителей дублями отметились нападающий Петер Цегларик, который также стал автором первого гола нового сезона, а также форвард Корбэн Найт.

Голкипер омичей Шимон Грубец оформил первый шатаут сезона.

Напомним, в финале Кубка Гагарина-2021 «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах.

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«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Цегларик — 1 (бол., Толчинский, Каски), 3:43 — 1:0. Найт — 1 (бол., Цегларик, Каски), 47:28 — 2:0. Цегларик — 2 (Найт), 51:13 — 3:0. Найт — 2, 53:00 — 4:0.

Вратари: Грубец — Рейдеборн.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 22 (6+7+9) — 30 (10+14+6).

Судьи: Гашилов, Наумов.

1 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».