«Авангард» обыграл «Автомобилист» и повел 2-0 в серии Кубка Гагарина

«Авангард» в матче плей-офф Кубка Гагарина 4 марта одержал победу над «Автомобилистом» (4:3).

Точными бросками у омичей отличились Павел Дедунов, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский и Илья Ковальчук, на что гости ответили шайбами Вячеслава Литовченко, Павла Куликова и Георгия Белоусова.

После этой победы «ястребы» повели в серии 2-0, выиграв в первой встрече со счетом 3:0.

КХЛ. 1/4 финала конференций

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

Голы: Литовченко — 1 (Хольцер, Арзамасцев), 8:13 — 0:1. Дедунов — 1 (Шарипзянов), 8:24 — 1:1. Семенов — 2 (бол., Чудинов, Хохлачев), 14:17 — 2:1. Куликов — 1 (Хрипунов, Трямкин), 28:18 — 2:2. Белоусов — 1 (бол., Щемеров, Макеев), 31:56 — 2:3. Толчинский — 2 (бол., Найт), 43:55 — 3:3. Ковальчук — 1 (Зернов, Толчинский), 45:45 — 4:3.

Вратари: Бобков — Коварж (57:59).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (13+7+6) — 26 (8+11+7).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

4 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 1956 зрителей.