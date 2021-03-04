Линейный арбитр Юрий Иванов в матче первого раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Автомобилистом» потерял сознание.

Судья попросил нашатырь у скамейки омского клуба, однако после упал на лед без сознания. Иванова унесли на носилках.

«Линейный арбитр Юрий Иванов находится в сознании и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь. Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене. КХЛ о них проинформирует дополнительно», — говорится в комментарии пресс-службы КХЛ.