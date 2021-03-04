Арбитр потерял сознание во время матча «Авангард» — «Автомобилист»
22:06
Линейный арбитр Юрий Иванов в матче первого раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Автомобилистом» потерял сознание.
Судья попросил нашатырь у скамейки омского клуба, однако после упал на лед без сознания. Иванова унесли на носилках.
«Линейный арбитр Юрий Иванов находится в сознании и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь. Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене. КХЛ о них проинформирует дополнительно», — говорится в комментарии пресс-службы КХЛ.
Плей-офф КХЛ — это вам не шутки pic.twitter.com/72t7t2U7Am— Держи передачу (@Boogaard2) March 4, 2021
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