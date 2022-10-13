Пинчук — о матче против «Спартака»: «Рыбар не любит отскоки. Поэтому надо больше набрасывать на ворота»
Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал о настрое команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».
«В команде хорошая атмосфера. В Питере провели хороший матч. Не хватило реализации моментов, одного гола. Настрой боевой, готовимся к следующим матчам», — приводит слова 20-летнего хоккеиста пресс-служба официального сайта клуба.
Также он рассказал, сложно ли ему будет играть против бывших одноклубников, которые сейчас выступают за «Спартак».
«Это хоккей. Все против всех играют. Пока не обсуждали, что в составе «Спартака» Демков или кто-то еще. Главное — разобрать, как играет соперник в целом. Еще Патрик Рыбар не любит отскоки. Поэтому надо больше набрасывать на ворота», — добавил нападающий.
Пинчук дебютировал в КХЛ за минское «Динамо» в сезоне-2020/21. Ранее он был игроком жлобинского «Металлурга». В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 очков.
Минское «Динамо» сыграет против «Спартака» сегодня, 13 октября, матч начнется в 19:30 по московскому времени.
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