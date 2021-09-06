Гол Прохоркина принес «Авангарду» победу в овертайме в матче против «Амура»
«Авангард» в овертайме вырвал победу у «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи одолели соперника со счетом 3:2.
Автором победной шайбы стал новичок «Ястребов» Николай Прохоркин. Дубль в составе «Авангарда» оформил защитник Оливер Каски.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Каски — 1 (Найт, Береглазов), 0:25 — 1:0. Терещенко — 1 (бол., Галузин), 25:33 — 1:1. Томашек — 2 (бол., Бутузов), 28:18 — 1:2. Каски — 2 (Паре, Береглазов), 50:15 — 2:2. Прохоркин — 1 (Береглазов), 61:15 — 3:2.
Вратари: Грубец — Аликин.
Штраф: 14-12.
Броски: 52 (17+12+22+1) — 24 (5+13+5+1).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
6 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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