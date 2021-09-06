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«Йокерит» победил «Трактор» в овертайме

21:00
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«Йокерит» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ. Финская команда в овертайме переиграла «Трактор» со счетом 5:4.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Трактор» (Челябинск) — 5:4 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 1:0)

Голы: Пакаринен — 2 (бол., Коссила, Хянникяйнен), 1:20 — 1:0. Пакаринен — 3 (бол., Турунен, Коссила), 16:14 — 2:0. Коссила — 1 (бол.), 27:37 — 3:0. Абрамов — 1 (Пилут), 38:02 — 3:1. Стась — 1 (Капустин), 43:09 — 3:2. Анттила — 1 (Фриман), 45:29 — 4:2. Гика — 1 (Седлак, Тертышный), 47:16 — 4:3. Пулккинен — 1 (Яруллин, Калинин), 49:00 — 4:4. Коссила — 2 (Турунен), 61:37 — 5:4.

Вратари: Линдбек (Ювонен, 49:39, Линдбек, 52:17) — Вилл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (11+9+8+2) — 38 (9+15+13+1).

Судьи: Беляев, Гофман.

6 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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