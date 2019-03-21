Артур Каюмов: "Игрок СКА пнул клюшку Салака, но следующий год будет нашим"

Нападающий "Локомотива" Артур Каюмов прокомментировал поражение от СКА (4:5 ОТ) в пятом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Армейцы вышли в финал конференции.

- Чего не хватило для победы?

- Опыта. Где-то большинство опять не реализовали, опять же удаления немножко сломали нашу игру.

- С чем связаны удаления во втором периоде и овертайме?

- Во втором периоде не следил. В овертайме удаления были по делу, дали клюшкой по лицу. Опять же можно было выбрасывать шайбу, мы не выбросили. Не знаю, с чем это связано.

- Салак был недоволен после гола Хафизуллина в овертайме. Что там произошло?

- Я так понимаю, что игрок команды соперника пнул клюшку вратаря, она у него вылетела из рук. Игра продолжилась, никто не обратил внимание на это, возможно, из-за этого Салак был недоволен после гола Хафизуллина.

- Какие сейчас эмоции?

- Разочарован, что СКА прошел дальше, мы хотели победить. Но мы хорошо провели год, регулярный чемпионат для нас удачно закончился. Не скажу, что мы плей-офф провалили, были все шансы выиграть. Значит, следующий год будет нашим. Однозначно будет нашим.