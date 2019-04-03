Артем Зуб: "Начало было не очень. Но СКА победил"

Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ. Счет в серии 2-2.

– Счетом вы довольны, наверное, довольны ли игрой?

– Да. Главное – выиграли. Счет не важен.

– Почему СКА включается со второго периода?

– Так получилось сегодня. Начало, конечно, не очень у нас было. Хорошо, что вошли в игру. И победили.

– Стал ли активнее играть ЦСКА?

– Все игры примерно похожи. Кардинально ничего не меняется. Много борьбы.

– Перехватили инициативу в серии, сделав счет 2-2?

– Не будем на это смотреть. Главное – дальше побеждать.

– Вас не удивила слабая игра Григоренко и Капризова?

– Не знаю. Вам виднее.

– Но вы же против них выходите.

– А вы комментируете. Кто лучше, кто хуже – я не могу сказать. (Егор Бычков)​

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