Артем Зуб: "Начало было не очень. Но СКА победил"

Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ. Счет в серии 2-2.
– Счетом вы довольны, наверное, довольны ли игрой?
– Да. Главное – выиграли. Счет не важен.
– Почему СКА включается со второго периода?
– Так получилось сегодня. Начало, конечно, не очень у нас было. Хорошо, что вошли в игру. И победили.
– Стал ли активнее играть ЦСКА?
– Все игры примерно похожи. Кардинально ничего не меняется. Много борьбы.
– Перехватили инициативу в серии, сделав счет 2-2?
– Не будем на это смотреть. Главное – дальше побеждать.
– Вас не удивила слабая игра Григоренко и Капризова?
– Не знаю. Вам виднее.
– Но вы же против них выходите.
– А вы комментируете. Кто лучше, кто хуже – я не могу сказать. (Егор Бычков)
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