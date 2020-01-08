Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев после поражения от «Локомотива» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба уфимцев.

«Начали игру не совсем так, как договорились, хорошо, что переломили ее ход, — приводит слова Сергеева пресс-служба «Салавата Юлаева». — Ключевой момент — пять минут меньшинства. Мы выстояли, зарядились эмоциями и поняли, что надо забирать матч. После этого сразу забили, и это придало нам сил. О том, что мой гол окажется победным, я не задумывался. Любая шайба приятна. Хорошая игра, думаю, всем понравилась. Обидно, что проиграли. Единственный позитивный момент — это то, что мы взяли одно очко».