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Артем Сергеев: «Единственный позитивный момент — взяли одно очко»

22:55
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Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев после поражения от «Локомотива» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба уфимцев.

«Начали игру не совсем так, как договорились, хорошо, что переломили ее ход, — приводит слова Сергеева пресс-служба «Салавата Юлаева». — Ключевой момент — пять минут меньшинства. Мы выстояли, зарядились эмоциями и поняли, что надо забирать матч. После этого сразу забили, и это придало нам сил. О том, что мой гол окажется победным, я не задумывался. Любая шайба приятна. Хорошая игра, думаю, всем понравилась. Обидно, что проиграли. Единственный позитивный момент — это то, что мы взяли одно очко».

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/

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