Артем Лукоянов поучаствовал в Сабантуе в Альметьевске

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов принял участие в летнем празднике Сабантуй в Альметьевске.

- Пригласили на Сабантуй в родной город. Отказать никак нельзя, хочется уделить внимание, особенно детям. Приятно, что устроили мини-сабантуйчик здесь. Позитив, праздник, все радуются, здорово. Успел даже побегать, в футбол поиграть. Хорошо, что мое присутствие всех радует, - сказал Лукоянов.

Хоккеист устроил для болельщиков соревнование в меткости.

- Данис Зарипов, я сегодня в Альметьевске на Сабантуе. Передаю тебе эстафету, попробуй удиви меня.