Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал результат четвертого матча серии полуфинала «Востока» против «Салавата Юлаева» (3:2, 4-0).

— Наверное, сразу дам оценку и матча, и серии. В принципе серия со счетом 4:0 ни о чем не говорит. Каждый матч был в одну шайбу, напряженный. За всю мою карьеру никогда простых серий, игр не было. Всегда сопротивление, всегда команды выкладываются по полной. Сегодня показатель того, что команда «Салават Юлаев» билась до конца — забила нам в концовке две шайбы, потрясла нас. В какой-то момент потеряли даже игру и пришлось где-то обороняться, потому что дали им почувствовать. Мы знали о том, что если им дать чуть-чуть почувствовать в какой-нибудь игре, то может развернуться ход матча, серии. Поэтому старались держать, не давать слабинки, но в концовке чуть-чуть не сдержались, пропустили голы. За всю историю, сколько здесь играю, сколько в плей-офф мы с ними бились, всегда обидно вылетать. Мы играли против «Салавата», когда счет был 3:4, в серии проиграли, было обидно. Я теперь понимаю, что это такое и знаю, каково им сейчас. Я думаю, мы выполнили свою работу на 100 процентов. Мы выполнили все, что нам говорили тренеры, как мы разбирали команду, — цитирует Лукоянова сайт казанцев.

— Можно сказать, что «Ак Барс» в этой серии был ментально сильнее? Были эпизоды, когда вашего игрока били, а мстить за него ехала вся пятерка.

— Мы, выходя на лед в каждой игре, всегда говорим о том, что у нас каждый друг за друга. Что бы ни случилось — всегда друг другу поможем и защитим. Это составляющая игры: ловить шайбы, исправлять ошибки друг друга. Это взаимопонимание, мы в одной семье, поэтому всегда постоим и выручим друг друга. Как говорят: «Один в поле не воин», а мы все вместе.

— Нет ли у вас разочарования, что так легко одолели «Салават»? Может, вы рассчитывали на более эпичную битву, в которой и сопернику удастся проявить себя, и вам удастся вырасти над собой в таком противостоянии?

— Мне-то куда расти — я уже десять лет с Уфой играю. Знаете, тут кто-то играет первый раз в «Зеленом дерби» в плей-офф играет, а я уже свое отыграл. И в этот раз мы попали на Уфу... Поверьте мне, я уважаю соперника, всегда знаю, какая команда сильная и как против них тяжело играть. Эмоционально тяжело. Каждая игра как седьмая, здесь нервы, психика. Знаете, вроде победа, а эмоционально выхлестнулись. Сейчас как раз будет время, чтобы набраться эмоций, сил и в путь.

— Можно сказать, что «Салавату Юлаеву» во многих моментах не хватило Линуса Умарка, который бился, у которого глаза горели?

— Где он там бился-то? У них другие игроки, что ли, хуже? Тему Хартикайнен — намного лучше, чем Умарк в моем понимании. Ну, был бы Умарк, мы бы его не разобрали что ли? Здесь самое главное — команда. Как команда действует в плей-офф, целостность. У нас каждый может забить, шайбу [на себя] принять. Как я понял, соперник сделал ставку только на одно звено — вот вам и результат.

«Ак Барс» выложил нецензурную речь Лукоянова после победы над «Салаватом Юлаевым»