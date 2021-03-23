Дмитрий Квартальнов: «Было интересно сыграть с Уфой»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги четвертого матча серии полуфинала «Востока» с «Салаватом Юлаевым» (3:2) и рассказал об итогах серии (4-0).

— Мы понимали, с какой командой играем — хорошая команда, мощная. Считаю, была довольно-таки жесткая серия. Мы держали этот удар и, в общем-то, было интересно сыграть с Уфой. Думаю, все матчи были «от ножа» и многим это понравилось. Нам было непросто, — приводит слова тренера сайт казанцев.

— За счет чего «Ак Барсу» удалось так быстро победить?

— Сделали 2:0 у себя дома, забили в овертайме. Это, наверное, дополнительный стимул, когда забиваешь в овертайме. И получилась хорошая третья игра. Она и сегодня была неплохая, мы держали эту нить, но концовка получилась немного смазанная — засуетились. Ребята все молодцы, все сыграли на достойном уровне. Мы не делали большой ротации: Стефан Да Коста у нас вылетел и поменяли Даниила Журавлева. Играли тем составом, который есть, как и, в принципе, Уфа. Еще раз: ребята — молодцы.

— Будут ли готовы Данис Зарипов и Тимур Билялов к серии финала «Востока»?

— Все, кто у нас есть в обойме, все готовы, все готовимся. Будем принимать какое-то решение по мере готовности ребят. И Тимур, и Данис, будут готовы, конечно, будут играть.

— Несмотря на «сухую» победу, есть какие-то компоненты игры, которыми вы особенно недовольны? В частности, в большинстве вы забросили всего одну шайбу.

— Вы правильно подметили: наверное, это большинство. И, наверное, последние четыре минуты, когда вели 3:0... Мы должны здесь доигрывать этот матч до конца. Играли неплохо, но «6 на 5»... Мы должны были спокойно доигрывать, может быть даже получалась возможность забить. Есть кое-какие моменты, над которыми подумаем, посидим, чтобы таких вещей больше не повторялось.