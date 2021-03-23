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«Ак Барс» выложил нецензурную речь Лукоянова после победы над «Салаватом Юлаевым»

21:20

«Ак Барс» в официальном Twitter выложил видео из раздевалки после победы над «Салаватом Юлаевым» в полуфинале Восточной конференции. Казанцы выиграли серию со счетом 4-0. Капитан казанцев Артем Лукоянов выступил с нецензурной поздравительной речью, все матерные слова на записи клуб затер.

«Вы все видели, что у нас реально яйца есть, — сказал Лукоянов. — Мы не просто так их 4-0 обыграли. Это мы сделали. Мы ложились, все делали. Тренеры нас направляли, и это только мы своим потом этого добивались. Это только начало, все впереди еще там, и мы идем туда!»

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