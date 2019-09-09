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Артем Гареев: «Не всегда шайба ложится как надо»

22:01
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Нападающий «Автомобилиста» Артем Гареев прокомментировал результат матча с «Металлургом» (3:2 Б).

— Чуть-чуть не хватало нам концентрации, — цитирует игрока официальный сайт КХЛ. — Пришлось отыгрываться, но взяли себя в руки, сравняли и вытащили игру на буллитах.

Завершение атак? Не всегда везет, не всегда шайба ложится как надо. Хочешь, как лучше, берешь чуть выше, но пас не проходит. Это игра, такое бывает. Большинство будем еще наигрывать, работать над ошибками.

Мой гол? Хорошо раскатились. Спасибо Трямычу — дал Обидину, тот на меня, а дальше — дело техники. В целом хорошее начало, надо не останавливаться, продолжать и становиться еще лучше.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/09/455917.html

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