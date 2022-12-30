Грицюк: «Хочется выиграть крайнюю игру в уходящем году и подарить людям настроение на праздник»

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

«Город создает атмосферу и дома атмосфера тоже уже новогодняя. Конечно, каждый игрок понимает, что хочется выиграть крайнюю игру в уходящем году и подарить людям настроение на праздник. Мы будем стараться делать все, что в наших силах», — сказал Грицюк на видео, размещенном на официальном сайте клуба.

Также он подвел итоги уходящего 2022 года.

«В этом году я съездил на Олимпиаду, и это был очень крутой год. Конечно, он не очень хорошо закончился для меня, если судить по статистике, но команда начала подниматься в турнирной таблице, чему я очень рад. Надеюсь, в следующем году мы поднимемся еще выше», — добавил форвард.

«Авангард» встретится с «Салаватом Юлаевым» сегодня, 30 декабря. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент омский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 44 матчах.