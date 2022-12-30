Грицюк: «Хочется выиграть крайнюю игру в уходящем году и подарить людям настроение на праздник»
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
«Город создает атмосферу и дома атмосфера тоже уже новогодняя. Конечно, каждый игрок понимает, что хочется выиграть крайнюю игру в уходящем году и подарить людям настроение на праздник. Мы будем стараться делать все, что в наших силах», — сказал Грицюк на видео, размещенном на официальном сайте клуба.
Также он подвел итоги уходящего 2022 года.
«В этом году я съездил на Олимпиаду, и это был очень крутой год. Конечно, он не очень хорошо закончился для меня, если судить по статистике, но команда начала подниматься в турнирной таблице, чему я очень рад. Надеюсь, в следующем году мы поднимемся еще выше», — добавил форвард.
«Авангард» встретится с «Салаватом Юлаевым» сегодня, 30 декабря. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.
На данный момент омский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 44 матчах.
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|6
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|44
|23
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|54
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|11
|Амур
|43
|17
|26
|40
|30.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|- : -
|30.12
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|30.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|17:00
|
Трактор – Металлург
|- : -
|30.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|30.12
|19:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|30.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|30.12
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|30.12
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -