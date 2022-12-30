Каменев считает, что ЦСКА является главным раздражителем для команд КХЛ

Форвард ЦСКА Владислав Каменев поделился мнением о том, как команды КХЛ настраиваются на армейцев. По словам нападающего, команда является раздражителем для многих клубов лиги.

«Жду повторения того же сценария, как и в прошлом году, то есть победы в последней игре сезона. Всегда сложно это сделать второй раз подряд. На ЦСКА всегда настраиваются серьезно, а сейчас из-за того, что мы чемпионы, мы в два раза больше раздражители», — цитирует игрока ТАСС.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 30 декабря. Начало — в 19.30 мск.