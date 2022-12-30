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Сегодня, 12:09

Каменев считает, что ЦСКА является главным раздражителем для команд КХЛ

Руслан Минаев
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Форвард ЦСКА Владислав Каменев поделился мнением о том, как команды КХЛ настраиваются на армейцев. По словам нападающего, команда является раздражителем для многих клубов лиги.

«Жду повторения того же сценария, как и в прошлом году, то есть победы в последней игре сезона. Всегда сложно это сделать второй раз подряд. На ЦСКА всегда настраиваются серьезно, а сейчас из-за того, что мы чемпионы, мы в два раза больше раздражители», — цитирует игрока ТАСС.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 30 декабря. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/16720359
Владислав Каменев
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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1 СКА 45 35 10 73
2 Локомотив 45 29 16 64
3 ЦСКА 43 27 16 59
4 Торпедо 44 28 16 59
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 45 20 25 47
7 Витязь 44 19 25 46
8 Северсталь 44 17 27 44
9 Динамо Мн 45 17 28 42
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 43 5 38 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 44 28 16 61
2 Металлург 44 27 17 60
3 Авангард 44 26 18 56
4 Адмирал 45 25 20 55
5 Сибирь 46 26 20 55
6 Сал. Юлаев 44 23 21 54
7 Ак Барс 44 21 23 49
8 Барыс 45 20 25 43
9 Трактор 45 18 27 42
10 Нефтехимик 44 19 25 41
11 Амур 43 17 26 40
Результаты / календарь
20.12
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30.12 12:30
Адмирал – Амур
 - : -
30.12 15:30
Сибирь – Автомобилист
 - : -
30.12 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 - : -
30.12 17:00
Трактор – Металлург
 - : -
30.12 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
30.12 19:00
Витязь – СКА
 - : -
30.12 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
30.12 19:30
Ак Барс – Нефтехимик
 - : -
30.12 19:30
Сочи – Динамо М
 - : -
30.12 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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