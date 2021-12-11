Анвар Гатиятулин: «Всегда игры в Новосибирске непросто для нас складываются»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:2).

«Непростой матч. Всегда игры в Новосибирске непросто для нас складываются и этот раз — не исключение. Хорошо провели третий период, играли строго по заданию, и в обороне, и в атаке. Создавали моменты, контролировали шайбу, победили благодаря реализации моментов. Слова благодарности команде. Мы провели сложный период, много травмированных спортсменов, на лед выходят одни и те же, важно было победить сегодня, победили и очень этому рады», — приводит слова тренера сайт КХЛ.