Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Мартемьянов — о поражении от «Сибири»: «Боевой матч был со стороны обеих команд»

16:58
Теги:

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).

«Боевой матч был со стороны обеих команд, я считаю, что игра получилась. Жаль, что проиграли, но по самоотдаче к парням у меня вопросов нет, сражались все, кто как мог, кто в каком состоянии. Готовимся к следующему матчу», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/11/494423.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Выиграла марафон, пробежав всего 1,5 километра. История великого жульничества
Россияне назвали самый любимый фильм времен СССР
1
0