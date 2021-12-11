Мартемьянов — о поражении от «Сибири»: «Боевой матч был со стороны обеих команд»
16:58
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).
«Боевой матч был со стороны обеих команд, я считаю, что игра получилась. Жаль, что проиграли, но по самоотдаче к парням у меня вопросов нет, сражались все, кто как мог, кто в каком состоянии. Готовимся к следующему матчу», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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