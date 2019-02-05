Антон Шипулин: "Хотел бы взять автограф у Моуринью"

Российский биатлонист Антон Шипулин посетил матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - СКА (2:0) в Балашихе. Он выступил в конкурсе буллитов, где уступил лыжнику Александру Легкову.
- За кого болеете в КХЛ?
- Я всей душой болею за "Автомобилист", который прославляет наш город. В этом сезоне парни просто красавцы!
- Символическое вбрасывание проводил Жозе Моуриньо. Успели пообщаться с ним перед матчем?
- Нет, мы сидим в разных местах.
- Как думаете, кто у кого должен брать автограф: вы у Моуриньо или он у вас?
- Конечно, мы у него должны брать автограф. Но пока не получилось. Мы приехали позже его.
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