Антон Белов рассказал о конфликте с болельщиками «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Антон Белов обратился к болельщикам бело-голубых, в котором объяснил ситуацию со своим поведением в отношении фанатов команды.

В свое время Белов адресовал неприличные жесты фан-сектору «Динамо», а также отмечался нецензурными высказываниями в адрес всей организации москвичей.

«Это интересная история. Знаю, что про меня думают, что у меня какое-то особое отношение и нелюбовь к болельщикам «Динамо» или к команде. Не знаю, как это все позиционируется.

Будет небольшой эксклюзив. Надеюсь, все эти вопросы будут закрыты. Есть известная фотография, сделанная одним конкретным человеком, где виден мой жест, адресованный конкретно одному человеку за стеклом, который и сделал это все. Все это хорошо раздувается и очень хорошо подается.

Едем дальше. Года три назад этот же самый человек выкладывает видео уже с «ВТБ Арены». Звучит не очень приятная фраза в адрес «Динамо». Еще раз — я ничего не говорил на этом видео. Но этот человек подает видео под соусом, что это кричит Белов. Какая выгода? Не знаю. У него свои цели, у меня — свои.

Сейчас век высоких технологий, легко ввести людей в заблуждение и направить по неправильному пути. Просто слегка фильтруйте то, что вы получаете», — сказал Белов в интервью клубному YouTube-каналу.