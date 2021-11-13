Хартли: «Толчинский выйдет раньше, чем Телегин»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:0).

— Очень уверенная игра, мы здорово действовали все три периода. В первом мы могли забивать и пять, и шесть голов, но Лазушин хорошо себя показал, помогал своей команде. Мы не опускали руки, продолжили работать — затем последовали два хороших гола в большинстве, и тут мы уже полностью контролировали игру. Мы здорово распоряжались шайбой, очень хорошо — этим я доволен. Все сегодня играли, все выкладывались и приносили пользу команде. Соколов забросил первую шайбу в первом матче в КХЛ, Грицюк вышел после травмы и оформил дубль. Я думаю, что он продолжил ровно на том же уровне, на котором остановился перед травмой. На протяжении пяти или шести матчей до этого мы видели, что он здорово прогрессирует, и у него сегодня была замечательная химия с его партнерами. Отличная работа, отличная победа, — приводит слова Хартли сайт омичей.

— Сегодня не было Никиты Сошникова и Вилле Покки. Что с ними?

— Сошников и Дергачев приболели, у Покки повреждение.

— Скоро мы увидим Толчинского и Телегина на площадке?

— Толчинский выйдет раньше, чем Телегин: он уже два дня покатался. Завтра мы еще раз посмотрим и оценим его состояние — нужно будет посмотреть и на физподготовку, и на игровую форму. Поэтому я думаю, что в течение недели Сергей вернется, а Иван — чуть попозже.