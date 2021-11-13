«Ничего не сплачивает лучше группового секса или драки». Назаров поделился своими взглядами на хоккей
22:09
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал свои слова о драке, с которой начался матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:5).
Тогда тренер заявил, что коллективная драка способствует сплочению.
— Я немножко неправильно сказал. Вам скажу.
Ничего не сплачивает лучше — не коллективная пьянка, а групповой секс или драка. Групповым сексом мы не можем заниматься...
— Почему? Пьянка-то хуже секса.
— У всех уже жены, дети. Поэтому выбрали драку, — сказал Назаров в интервью YouTube-каналу «Сочи».
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