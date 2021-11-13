«Ничего не сплачивает лучше группового секса или драки». Назаров поделился своими взглядами на хоккей

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал свои слова о драке, с которой начался матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:5).

Тогда тренер заявил, что коллективная драка способствует сплочению.

— Я немножко неправильно сказал. Вам скажу.

Ничего не сплачивает лучше — не коллективная пьянка, а групповой секс или драка. Групповым сексом мы не можем заниматься...

— Почему? Пьянка-то хуже секса.

— У всех уже жены, дети. Поэтому выбрали драку, — сказал Назаров в интервью YouTube-каналу «Сочи».