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«Ничего не сплачивает лучше группового секса или драки». Назаров поделился своими взглядами на хоккей

22:09
Андрей Назаров. Фото photo.khl.ru
Андрей Назаров. Фото photo.khl.ru
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал свои слова о драке, с которой начался матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:5).

Тогда тренер заявил, что коллективная драка способствует сплочению.

— Я немножко неправильно сказал. Вам скажу.

Ничего не сплачивает лучше — не коллективная пьянка, а групповой секс или драка. Групповым сексом мы не можем заниматься...

— Почему? Пьянка-то хуже секса.

— У всех уже жены, дети. Поэтому выбрали драку, — сказал Назаров в интервью YouTube-каналу «Сочи».

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Иван Шитик все материалы автора
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