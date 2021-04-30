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Антон Белов станет игроком «Салавата Юлаева»

14:29
Антон Белов. Фото ХК СКА
Антон Белов. Фото ХК СКА
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По информации «СЭ», защитник Антон Белов подпишет однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

Последние семь сезонов игрок провел в СКА, с которым в сезонах-2014/15 и 2016/17 выигрывал Кубок Гагарина.

В сезоне-2020/21 35-летний Белов провел в регулярном чемпионате 37 матчей и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф на его счету нет набранных очков в семи матчах.

(Артур Хайруллин)

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