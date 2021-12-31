Лаури Марьямяки: «Йокерит» показал характер в третьем периоде»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы сегодня хорошо подготовились к матчу, поэтому добротно провели первый период, — цитирует специалиста официальный сайт лиги. — Во втором периоде хорошо начали, но вдруг в большинстве упустили соперника. В конце второго у нас тоже ничего хорошего не получилось.

Команда показала характер в третьем периоде, забили гол в большинстве. В целом мы провели хороший матч. После второго матча с ЦСКА в сезоне мы поняли, что надо атаковать всегда, когда у нас есть возможности. Думаю, что О'Нилл вернется на следующей неделе, если восстановление пройдет по плану».

«Йокерит» занимает третье место в Западной конференции.