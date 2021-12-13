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Генменеджер «Ак Барса» — о травме Воронкова: «Никакого умысла со стороны Хохрякова не было»

16:44
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился мнением об умышленности нанесения травмы форварду Дмитрию Воронкову со стороны нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова в матче команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:4).

«Считаю, что никакого умысла со стороны Хохрякова не было. Обычный игровой эпизод, никто никого не хотел травмировать. Тем более лично знаком с Петей, он не такой грубый игрок», — сказал Валиуллин «Чемпионату».

Напомним, ранее стало известно, что Воронков пропустит около месяца. Хохряков был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги на пять матчей.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора
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