Андрей Юртаев считает, что возвращение Пулккинена может помочь «Трактору» в пятом матче с «Металлургом»

Известный телекомментатор Андрей Юртаев поделился ожиданиями от пятого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина между «Трактором» и «Металлургом».

«Думаю, что возвращение Пулккинена может помочь «Трактору». И если их сравнивать с Седлаком, то на мой взгляд, это довольно разные игроки, и с совершенно разными задачами. Поэтому, когда мы говорим о том, что Седлак провалил матч тот или иной, это может сказаться на игре «Трактора» в целом по самым разным направлениям. Если, предположим, Пулккинен провалил какой-то отдельный матч, то это может сказаться на «Тракторе» только в том плане, что Челябинск меньше забьет, чем может забить.

Так что «Трактор» может этим воспользоваться и усилить свою игру в целом. Плюс к этому мы все понимаем, что Василий Кошечкин — это вратарь, который может выдать суперматч, а может сыграть довольно средне, и кто знает, какой получится ближайшая игра в его исполнении", — приводит слова Юртаева Metaratings.ru.

Пятый матч серии между «Трактором» и «Металлургом» состоится сегодня, 11 апреля. Команда из Магнитогорска ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1.