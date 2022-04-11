Нападающий Алиев продлил контракт с «Сочи»

«Сочи» продлил контракт с нападающим Русланом Алиевым. Новое соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах чемпионата КХЛ, забросил одну шайбу при среднем игровом времени 4 минуты 35 секунд.

Также на счету форварда 16 матчей в чемпионате и плей-офф ВХЛ за «Ростов», в которых он набрал 4 (3+1) очка.