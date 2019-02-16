Андрей Скабелка: "Игра с "Авангардом" напоминала плей-офф"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (1:2 Б) подчеркнул: сейчас главная задача команды – подготовиться к плей-офф.

– Поздравляю с победой коллегу. Очень хороший матч, очень хорошая атмосфера, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Скабелки. – Хочу повторить, мы очень рады и ценим, что к концу сезона мы смогли заполнить арену. Здорово болеют и поддерживают нас. Это очень важно. Игра уже напоминала плей-офф, и тот силовой хоккей, который предложил "Авангард" в первом периоде, мы его приняли достойно. Затем игра была равная. В основное время мог выиграть и соперник, и мы. Сейчас у нас главная задача, учитывая непростой выезд, подготовиться к плей-офф. Одна задача пройдена, теперь готовимся к другой.

– Четыре поражения от "Авангарда" за сезон, это система или какое-то невезение?

– Я бы сказал, что мы одну игру проиграли, две сыграли вничью и одну выиграли. В плей-офф нет буллитов, и нет игры "3 на 3".

– Второе место в конференции "Барыс" уже себе гарантировали. При выезде на Дальний Восток пойдете по стопам "Салавата Юлаева" или полетите в полном составе?

– Мы не можем превращать атмосферу из профессиональной в любительскую. Мы постараемся правильно распределить нагрузку. Естественно, мы возьмем ребят из "Номада", хотя у них тоже плей-офф. Но по пути Уфы мы точно не пойдем.

– Какое состояние у Волка и Фрэттина?

– Фрэттин к плей-офф будет точно готов, надеемся, что и Волк также.