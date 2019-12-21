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Андрей Скабелка: «Было много невынужденных ошибок, «Витязь» мог забивать больше»

08:45
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:2).

— Всегда непросто играть в Подольске, сильная команда, — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ. — В первой половине первого периода, несмотря на сыгранный ранее матч, хоккеисты «Витязя» были быстрее и свежее. Не очень хорошо мы начали, потом удалось игру выровнять.

Второй период удался «Барысу» по счету и качеству хоккея, в третьем периоде немного качество ушло у обеих команд. Много было невынужденных ошибок, «Витязь» мог забивать больше. Спасибо Карлссону, он оставлял нас в игре и дал возможность выиграть с такой разницей в счете. Довольны выездной победой, готовимся к следующему матчу.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/20/463135.html

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