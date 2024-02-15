Тренер «Металлурга» Разин — о матче с «Ак Барсом»: «Мы не заслуживали поражения»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2).
«Мы не заслуживали сегодня поражения. По движению, по моментам мы были лучше, но, к сожалению, результат отрицательный. Ретро матч, ностальгия… Можно было Вайсфельда пригласить, также отсудил бы как сегодня. Незасчитанный гол? Честно сказать я сильно удивился, как бы сейчас не нарваться на штраф, сначала засчитывают обычно, потом просматривают… Вайсфельд всегда делал наоборот.
Билялов? Вратарь часть команды. В последних играх он хорошо играет, сегодня — не исключение. Но были моменты, когда скорее не он выручил, а мы не забили. Результативность Кошелева? Не удивлен, мы его подготовили для «Ак Барса», побегал у нас, сейчас один из самых активных. Моменты создавал, гол забил. Это нормально, когда хоккеист забивает своей бывшей команде.
Старый дворец спорта? Самые яркие воспоминания от него, я еще пацаном приезжал в этот дворец, 10 лет мне было. Потом с «Магниткой» приезжал сюда. И счастливые моменты были, по буллитам обыграли «Ак Барс», и разочарования, когда плей-офф проиграли, когда был тренером «Ижстали» тут была хорошая приятная атмосфера», — сказал Разин.
Леонид Вайсфельд ранее работал судьей, сейчас выступает в качестве эксперта.
«Ак Барс» набрал 78 очков в 63 матчах и занимает четвертое место на «Востоке». «Металлург» находится на первой строчку с 87 баллами.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|40
|23
|87
|2
|Авангард
|63
|41
|22
|86
|3
|Сал. Юлаев
|63
|40
|23
|85
|4
|Ак Барс
|63
|38
|25
|78
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|63
|33
|30
|72
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|63
|27
|36
|66
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|63
|20
|43
|51
|12
|Барыс
|63
|20
|43
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|63
|41
|22
|88
|3
|Локомотив
|64
|41
|23
|87
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|64
|29
|35
|63
|9
|Куньлунь РС
|63
|22
|41
|50
|10
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|15.02
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 Б
|15.02
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|4 : 2
|15.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|5 : 4 ОТ
|15.02
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|2 : 1
|15.02
|19:30
|
СКА – Сал. Юлаев
|2 : 0
|15.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|3 : 1
|15.02
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|2 : 1