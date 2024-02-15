Тренер «Металлурга» Разин — о матче с «Ак Барсом»: «Мы не заслуживали поражения»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2).

«Мы не заслуживали сегодня поражения. По движению, по моментам мы были лучше, но, к сожалению, результат отрицательный. Ретро матч, ностальгия… Можно было Вайсфельда пригласить, также отсудил бы как сегодня. Незасчитанный гол? Честно сказать я сильно удивился, как бы сейчас не нарваться на штраф, сначала засчитывают обычно, потом просматривают… Вайсфельд всегда делал наоборот.

Билялов? Вратарь часть команды. В последних играх он хорошо играет, сегодня — не исключение. Но были моменты, когда скорее не он выручил, а мы не забили. Результативность Кошелева? Не удивлен, мы его подготовили для «Ак Барса», побегал у нас, сейчас один из самых активных. Моменты создавал, гол забил. Это нормально, когда хоккеист забивает своей бывшей команде.

Старый дворец спорта? Самые яркие воспоминания от него, я еще пацаном приезжал в этот дворец, 10 лет мне было. Потом с «Магниткой» приезжал сюда. И счастливые моменты были, по буллитам обыграли «Ак Барс», и разочарования, когда плей-офф проиграли, когда был тренером «Ижстали» тут была хорошая приятная атмосфера», — сказал Разин.

Леонид Вайсфельд ранее работал судьей, сейчас выступает в качестве эксперта.

«Ак Барс» набрал 78 очков в 63 матчах и занимает четвертое место на «Востоке». «Металлург» находится на первой строчку с 87 баллами.